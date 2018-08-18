Эксперты рассказали, когда украинцам стоит ждать роста тарифов на воду

В Украине ожидается повышение тарифов на воду / УНИАН

Повышение цены на хлор ударит по водоканалам и может повлечь за собой рост тарифов на воду для потребителей.

Недавно останавливало работу единственное предприятие, которое производило жидкий хлор в Украине – "Днепроазот" и поясняло, что ситуация сложилась из-за слишком высоких цен на газ, которые сделали работу убыточной.

По данным вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, после возобновления работы "Днепроазот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн до 47,25 тыс. грн с НДС за тонну – то есть почти в пять раз, пишет "Сегодня".

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера городов", – рассказала она.

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По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, повышение цены на хлор существенно ударит по водоканалам.

"У них в бюджетах возникнут дыры, которые им придется как-то закрывать. Возможно, они будут просить помощи у местных бюджетов, ведь водоканалы – это коммунальные предприятия. Тарифы растут постоянно, и только этот фактор повлечет за собой рост тарифов на воду для потребителей до 5%", – подчеркнул он.

При этом эксперты сошлись во мнении, что тарифы расти будут однозначно, но, вероятнее всего, уже со следующего года.

По их мнению, хлор все же не будет основным фактором, который спровоцирует серьезное удорожание воды, но, в совокупности с другими факторами, тарифы могут подорожать и больше, чем на 5%.

Напомним, ранее сообщалось о повышении тарифов на электроэнергию в Украине.