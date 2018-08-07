Принято решение повысить тарифы на электроэнергию в Украине

Одобрено повышение тарифов на электроэнергию.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение среднегодовых тарифов на электроэнергию.

Речь идет о тарифах на передачу электроэнергии компании-оператора системы "Укрэнерго", сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Цены вырастут на 1,5%, их введут уже в 2018 году. Причиной подорожания называют увеличение расходов на заработную плату.

В целом пересмотрены тарифы для 35 энергопоставляющих компаний. К примеру, тариф "Киевоблэнерго" на распределение электроэнергии с 1 октября вырастет на 4,82% – до 20,23 грн за МВт-ч для потребителей первого класса напряжения, а для потребителей второго – на 7,59%, до 163,91 грн за МВт-ч. Что касается поставки электроэнергии, то этот тариф с 1 октября вырастет на 11,38% – до 7,44 грн за МВт-ч для первой группы потребителей, а для второй – на 11,28%, до 37,18 грн за МВт-ч.

Это позволит в среднем увеличить зарплаты работникам облэнерго почти на 10%.

Читайте такжеНовое ТВ, подорожание газа и доллара, проблемы со светом у Киева: что меняется с 1 августа-2018Кроме того, с 1 октября 2018 года увеличат тариф на транспортировку электроэнергии – на 5,2% (5,4 копейки за кВт-час).

Ранее сообщалось, что уже в августе киевляне получат платежки по новому тарифу. Плату за вывоз твердых бытовых отходов выделят из суммы квартплаты.

Также украинцев ждет стремительный рост тарифов на воду. Подорожание воды связано с возрастанием цены на хлор, который производит единственное в Украине предприятие "Днепразот", с подорожанием электроэнергии, а также с инфляцией.