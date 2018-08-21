Эксперт спрогнозировал ущерб "Укрзализныци" после запрета ж/д сообщения с Россией

21 августа 2018, 05:51

Ежедневно пассажирские перевозки по маршрутам Киев - Москва, Одесса - Москва и Львов - Москва приносят УЗ прибыль в 5 млн грн.

Укрзализныця
Укрзализныця / cfts.org.ua

От прекращения ж/д сообщения между Украиной и Россией "Укрзализныця" потеряет около 1,2 млрд грн в год.

Как пояснил экс-руководитель Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин в эфире NewsOne, ежедневно пассажирские перевозки по маршрутам Киев - Москва, Одесса - Москва и Львов - Москва приносят "Укрзализныце" прибыль в 5 млн грн.

"Билет на место в купе от Киева до Ужгорода обходится пассажирам в 570 гривен при расстоянии в 837 километров, а от украинской столицы до российской - в 3 670 гривен при расстоянии в 857 километров" - сравнил Кривопишин.

Читайте также"Приказ запретить пассажирское сообщение": СМИ раскрыли содержание "исторического документа" ОмелянаЭксперт отмечает, что всего по направлениям Украина - Россия в распоряжении УЗ есть 40 вагонов, обеспечивающих "высокорентабельные и окупающие себя перевозки".

"Укрзализныця" за пассажирские перевозки получила в 2017 году порядка 4,2 миллиарда гривен дохода. А на перевозке на Москву эти 40 вагонов в общей сложности перевозят около 500 тысяч пассажиров. В целом в прошлом году "Укрзализныця", если отминусовать "Hyundai", то порядка 30 миллионов перевезла. Так вот, 4 миллиарда гривен дали 30 миллионов пассажиров, а в этом составляющая этих 40 вагонов на Москву дала 1,2 миллиарда гривен. То есть, 30 процентов", - подытожил Кривопишин.

Накануне глава Мининфраструктуры Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня (16 августа. - Прим.) подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал Омелян.

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Укрзализныця
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