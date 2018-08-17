"Приказ запретить пассажирское сообщение": СМИ раскрыли содержание "исторического документа" Омеляна

17 августа 2018, 15:31

Приказом предусмотрен полный запрет пассажирского сообщения между двумя странами.

Владимир Омелян
Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян / УНИАН

Издание "Страна.ua" раскрыло содержание "исторического документа" (приказа. - Прим.) о прекращении железнодорожного и автобусного пассажирского сообщения с Россией, подписанного накануне главой Мининфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

Как сообщает издание, приказом предусмотрен полный запрет пассажирских ж/д и автобусного регулярных сообщений между двумя странами.

При этом приказ не затрагивает грузоперевозки, во-первых, из-за обязательств Украины перед ВТО, а во-вторых, из-за нежелания украинской стороны терять деньги за транзит.

Сроки вступления приказа не уточняются, но отмечается, что кроме приказа Мининфраструктуры также подготовило похожий проект постановления Кабмина, который, по словам собеседника издания, будет рассмотрен на заседании правительства после 24 августа.

В четверг, 16 августа, Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал Омелян.

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Новость в спецтеме:Отмена ж/д-сообщения с Россией
Россия Украина ж/д Мининфраструктуры Владимир Омелян
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