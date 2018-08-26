Словацкий реформатор назвал главные проблемы украинской экономики

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За время, прошедшее после Революции Достоинства, в Украине произошел значительный прогресс в некоторых отраслях, при этом самой слабой остается ситуация с защитой прав собственности и правоохранительной системой, считает экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош.

По его мнению, обеспечение равных правил игры также требует улучшения, а из-за недостаточного прогресса в этих областях не формируется среда, которая способствовала бы инновациям и инвестициям.

"Я убежден в критической важности инклюзивных политических и экономических институтов. Но необходимо также понимать, почему их так трудно менять. Этот процесс требует времени, поэтому существует лишь несколько стран-исключений, которые еще 50 лет назад были бедными, а теперь процветают.

Проблема в том, что украинцы в течение нескольких поколений жили в очень деформированной системе формальных и неформальных правил", - говорится в его колонке на "Новом времени".

Миклош добавляет, что в 1992 году ВВП на душу населения был одинаков для Польши, Словакии и Украины, а сейчас существует ощутимая разница в несколько раз.

"И причиной всего этого является то, что в Украине не было значительного прогресса в переходе от экстрактивных к инклюзивным политическим и экономическим институтам", - резюмировал словацкий реформатор.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук говорил "Главреду", что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность людей.