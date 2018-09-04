Стало известно, на сколько упал транзит между Украиной и Россией

И.о. главы "Укрзалізниці" сообщил, что транзитные перевозки между Украиной и Россией серьезно упали / cfts.org.ua

Исполняющий обязанности главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов заявил, что транзитные перевозки между Российской Федерацией и нашей страной с 2012 года уменьшились более чем в пять раз.

Из РФ в Украину завозится в основном угль и материалы для строительства, рассказал чиновник в эфире "Радио НВ".

"Экспортно-импортные операции, разрешенные в/из России, уменьшились в несколько раз с начала военных действий. Если говорить о транзитных перевозках, то они с 2012 года уменьшились более чем в пять раз", — отметил собеседник.

Кравцов подчеркнул, что стоимость транзитных перевозок преимущественно в четыре раза дороже внутренних. По его словам, потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азией, из-за ограничений со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы "УЗ". Читайте такжеДокумент по закрытию ж/д сообщения с Россией засекретили

"И те средства, которые недополучены по транзиту, необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке", — сказал и.о. главы.

Кравцов сообщил, что также уменьшились объемы пассажирских перевозок. "На сегодняшний день у нас есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год... в 2013 году объем перевозки составлял более 5 млн человек, тогда как по результатам 2017 года перевезли менее 1 млн пассажиров", — добавил он.

Напомним, Россия ввела транзитные ограничения из Украины в Казахстан и Киргизию. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что "Укрзалізниця" может остановить железнодорожное сообщение с РФ, а потом сообщил о подписании важного документа, который вводит новые ограничения в транспортное сообщение со страной.