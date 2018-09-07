"Выгнать совок из головы": эксперт назвал настоящее зло для Украины

Эксперт оценил вероятность запуска рынка земли / moidagestan.ru

В Украине отмена моратория и запуск полноценного и прозрачного рынка земли не только привлечет в страну миллиарды инвестиций, но и будет способствовать ликвидации коррупции в этой сфере, подчеркнул специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, ключевым в этом вопросе является признание того факта, что Украина становится свободной страной.

"Это то, что отличает любую успешную страну от страны-неудачницы. Это тяжкое наследие большевиков, разрушивших систему общественного устройства, введя вместо традиционного уклада своего морального урода и мутанта. Это декоммунизация в головах", - подчеркнул он в Facebook.

Эксперт указал, что настоящая декоммунизация – это убрать коммунизм из нашей экономики и "выгнать совок из головы".

Он отметил, что если у людей будет право собственности на землю, они смогут ее продать и уехать из села, при этом обретя человеческую свободу и право решать самим, что им делать.

"Да, большевиков больше нет. И коммунистов почти тоже нет. Но дело их живет. И пусть сейчас выгоду от запрета рынка земли получают другие – агрохолдинги, коррупционеры-чиновники и популисты. Но все они паразитируют на наследии коммунистов. И хотят сохранить его, этот рудимент совка, как можно дольше. И каждый год в парламенте находятся сотни депутатов, которые готовы продлевать мораторий. Продлевать наследие коммунистов. Посмотрим, сколько их будет в этот раз. И сколько вышиванок порвут на груди те, кто раз за разом оставляет Украину в советском прошлом. Очередной тест для вашего депутата", - добавил Фурса.

Напомним, ранее Фурса во время чата в "Главреде" посоветовал украинцам хранить свои сбережения в разных валютах.