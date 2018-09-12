Порошенко обрадовался продаже крупного украинского агрохолдинга Саудовской Аравии

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение о продаже украинского агрохолдинга "Мрия" Саудовской Аравии.

По его словам, контракт является самым большим и экономически выгодным в сельскохозяйственном секторе за период независимости страны

"Решение Salic приобрести "Мрия Агрохолдинг" действительно является чрезвычайно важным событием и демонстрирует готовность иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину, кардинальные изменения в инвестиционном климате и в отношении инвесторов к нашему государству", - написал Порошенко, отметив, что соглашение предусматривает покупку не земельных участков, а активов.

В среду, 12 сентября, в Киеве состоялось церемония подписания договора купли-продажи агрохолдинга "Мрия" между компаниями Mriya Farming PLC и Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC).

Группа "Мрия" сейчас обрабатывает 150 тыс. га в шести областях Западной Украины: Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской. Агрохолдинг выращивает пшеницу, рапс, ячмень, подсолнечник, сою, кукурузу, сахарную свеклу, картофель и другие сельскохозяйственные культуры.

В 2014 году из-за долга в $1,3 млрд агрохолдинг объявил дефолт. С 2015 года контроль над компанией перешел американским и европейским кредиторам. В этом году "Мрия" почти полностью завершила реструктуризацию долга. По условиям реструктуризации, все активы "Мрии" были переданы в собственность новой холдинговой компании Mriya Farming PLC.

Ранее сообщалось, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают возможность запуска новой программы кредитования Фондом Киева - Stand-by, которая должна заменить действующую EFF.