Суд в Швеции отменил ограничения по принудительному взысканию долга с "Газпрома" - "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" рассказали о решении Апелляционного суда в Швеции / УНИАН

В Швеции Апелляционный суд округа Свеа отменил решение о приостановке исполнительных действий в рамках решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и РАО "Газпромом".

"Таким образом, суд устранил это препятствие к взысканию остатка долга "Газпрома" в размере более 2,6 млрд долл. "Нафтогаз" продолжает процесс взыскания во всех соответствующих юрисдикциях. "Газпром" имеет возможность остановить эти действия, заплатив всю сумму долга добровольно", - передает пресс-служба "Нафтогаза".

В сообщении отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.

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"Сегодняшнее решение также означает, что суд считает маловероятным успех "Газпрома" в апелляции решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом". Эта апелляция рассматривается в том же суде", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, в феврале 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

После этого "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В свою очередь "Нафтогаз начал процесс принудительного взыскания с "Газпрома" долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах.

Отметим, что соответствующие процессы по аресту активов "Газпрома" проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах, а среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".