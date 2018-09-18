22 тысячи в месяц за ребенка: СМИ выяснили, как у жены нардепа Березенко вышло открыть элитный садик в Конча-Заспе

Детсад Ульяны Березенко / Скриншот с видео

Журналисты выяснили, что супруга нардепа от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергея Березенко Ульяна владеет элитным детским садом "Кидсвуд". Стоимость обучения здесь составляет 18000 грн в месяц за ребенка. А еще 4000 грн в месяц нужно доплатить за питание.

При этом у садика интересное расположение: он находится на закрытой территории "Дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами (так называемая ДУСя), которое после Майдана и возглавлял Сергей Березенко. Об этом рассказывается в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Читайте такжеКак украинцам втюхивают мебельный магазин вместо борьбы с коррупциейРаботает детсад без лицензии. Причем за аренду более 500 кв м госструктурам платит всего лишь 42,5 тыс. грн/мес. – на эту сумму по рыночным ценам можно арендовать разве что площадь в спальном районе Киева, которая меньше в 6-8 раз и без охраны.

Сам Березнико заявил в комментарии журналистам, что к бизнесу супруги не причастен и помощи в получении недвижимости на закрытой территории, которой ранее управлял, ей не оказывал.

Напомним, по результатам социологического опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, больше всего украинцев беспокоит военные действия на Донбассе, роста цен, развития экономики, проблем медицинского обеспечения и коррупции в органах власти.