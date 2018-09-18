Экс-налоговик времен Януковича владеет элитными квартирами в Киеве, коттеджным городком и вертолетом – расследование

Журналисты выяснили чем владеет семья Андрея Головача / УНИАН

Семья бывшего главы налоговой милиции Украины времен экс-президента Виктора Януковича Андрея Головача владеет элитными квартирами в столице, коттеджами под Киевом и регулярно пользуется вертолетом, также они руководят стрип-баром в центре столицы, где, по словам сотрудников, оказываются интимные услуги.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы "Рейдер в законе" телеканала ZIK.

"Есть коттеджный городок, "Солнечная долина" называется, там у него (Головача – ред.) два дома. Но скажу вам больше, ходят слухи, что весь городок принадлежит ему… его в "Солнечную долину" иногда даже вертолетом привозят", - рассказал журналистам экс-сотрудник налоговой милиции, бывший соратник Головача.

По словам собеседника, землей в коттеджном городке владеют доверенные лица Головача, а семья бывшего налоговика разбивает ее на участки, строит дома и продает их. Одним из таких доверенных людей Головача является Сергей Копылов, который в 2015 году вместе с ним был замешан в скандале с рейдерским захватом предприятия "Прилуцкое ХПП".

Согласно данным реестра права собственности, жена и сын Головача владеют частными домами в соседних селах, Романовка и Подгорцы, но по факту оба они расположены в коттеджном городке "Солнечная долина". У сына дом площадью 605 кв м, у жены - 581 кв м. Журналисты также обнаружили в центре села упомянутый вертолет, на частые полеты которого жалуются местные жители.

Кроме того, официально Андрей Головач владеет двумя элитными квартирами в центре столицы, одна из которых, по данным программы, в данный момент продается за 195 тыс. долл. Его сын Александр, кроме большого дома, владеет квартирой и 5 гаражами в Киеве и квартирой с гаражом в оккупированном Крыму. Также у Александра Головача в собственности 230 кв м нежилого помещения возле Майдана Независимости, где размещены несколько ресторанов. Еще несколько ресторанов Головача-младшего есть на Позняках.

По данным СМИ, семья экс-налоговика также владеет половиной здания торгово-развлекательного центра "Арена". "В Арене есть стрип-бар "Чики-Пики", по сути им руководят ети Головачи, вряд ли вы их там встретите, но возможно узнаете юрлицо, и установите связь", - отметил собеседник программы. Журналисты посетили стрип-бар и узнали, что кроме приватных танцев и массажа девушки, работающие там предоставляют интимные услуги стоимостью 300 долл. час с одной и 500 долл. час с двумя партнершами. Официально помещением владеет Людмила Дука, на которою Головач ранее оформил рейдерским путем захваченное предприятие на Черниговщине.

Ранее сообщалось, что окружение экс-заместителя главы Миндоходов незаконно получило контроль над сельскохозяйственным предприятием ООО "Богдановское" в Черниговской области. В итоге после того, как спустя пять лет судебных разбирательств законные владельцы смогли вернуть себе незаконно захваченное агропредприятие, у него уже были накоплены миллионные долги, также начались проблемы со скотом и техникой.

Кроме того, бывший глава налоговой милиции был фигурантом уголовного дела по факту махинаций ОПГ Януковича-Клименко, которое расследовала военная прокуратура совместно с СБУ. По данным следствия, ОПГ нанесла государству ущерб на сумму 3,1 млрд грн, но в рамках дела Головач пошел на сделку со следствием, сдал своих подельников заплатил в казну 130 млн грн и получил условное наказание. "Знаете, сколько ушло, чтобы ему позволили официально уплатить эту суму, и при этом не сесть за наличие таких денег? Чтобы проверка подтвердила их законность? Примерно столько же, но не в казну государства. Плюс, за это он получил иммунитет от ГПУ", - отметил инсайдер программы.