Эксперт объяснил, почему новый транш МВФ может стать последним для Украины

22 сентября 2018, 08:18

Для Украины важно получить деньги от МВФ для разблокирования финансирования по другим международным программам.

МВФ, Украина, деньги
/ 24tv.ua

Украина получит новый транш МВФ, однако он может стать последним в рамках нынешней программы сотрудничества с фондом, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Он отметил, что на следующие поступления от МВФ Украине стоит рассчитывать лишь после формирования нового парламента, пишет "Сегодня".

"Я не верю, что эта программа будет реструктуризирована. Она заканчивается в марте следующего года, и она будет закрыта. Но для Украины важно получить деньги от МВФ сейчас, чтобы разблокировать финансирование по другим международным программам. Я уверен, что мы не получим всех положенных денег. Я думаю, что в МВФ доведут объем выделенных денег до 12 млрд долларов, в еще 5,5 млрд мы недополучим", – подчеркнул Устенко.

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Напомним, ранее СМИ рассказали о провале переговоров Украины с МВФ.

Как известно, в августе этого года Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) 456,7 млн спецправа заимствования (СПЗ), что составляет около $606,8 млн.

В рамках сотрудничества МВФ с Украиной в 2015 году было одобрено выделение Киеву $17,5 млрд. Средства, рассчитанные на четыре года, должны были перечисляться Украине на условиях проведения ряда структурных реформ, принятия антикоррупционного законодательства и сокращения ряда социальных льгот.

В числе требований к Украине, в частности, содержится также повышение стоимости газа для населения на 35 процентов.

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МВФ транш
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