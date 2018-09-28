Украинцы стали зарабатывать и тратить на четверть больше

Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.
За второй квартал 2018 года украинцы стали тратить и зарабатывать на четверть больше - доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает Госстат.
Отмечается, что все расходы и сбережения украинцев также увеличились на 25,9%.
Доходы населения во II квартале 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн. Таким образом, прирост сбережений составил 13 млрд грн.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.
Ранее Пенсионный Фонд Украины рассказал, какой должна быть минимальная зарплата с 2019 года с учетом всех расходов среднестатического украинца.
А в конце июня министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в бюджете нашей страны нет средств, за счет которых можно было бы поднять минимальную зарплату.