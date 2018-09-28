Украинцы стали зарабатывать и тратить на четверть больше

Финансы украинцев растут - и точно также растут расходы / mvs.gov.ua

За второй квартал 2018 года украинцы стали тратить и зарабатывать на четверть больше - доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает Госстат.

Отмечается, что все расходы и сбережения украинцев также увеличились на 25,9%.

Доходы населения во II квартале 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн. Таким образом, прирост сбережений составил 13 млрд грн.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.

Ранее Пенсионный Фонд Украины рассказал, какой должна быть минимальная зарплата с 2019 года с учетом всех расходов среднестатического украинца.

А в конце июня министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в бюджете нашей страны нет средств, за счет которых можно было бы поднять минимальную зарплату.