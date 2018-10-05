Российский писатель-антипутинист рассказал о ноже Запада в спину РФ

Введения Западом эмбарго на российскую нефть будет ножом в спину РФ, считает Герман Обухов / Reuters

Запад пока не ввел реальные санкции в отношении Российской Федерации из-за агрессии против Украины, в частности, захвата Крыма, эмбарго на нефть будет ножом в спину РФ.

США не отстанут от России, не скажут — "украли Крым, ну и ладно", рассказал советский политзаключенный, писатель и сценарист, основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России" Герман Обухов "Обозревателю".

"Вор должен сидеть в тюрьме. Если Россия украла Крым, она должна за это ответить. Либо возвращаешь Крым и санкции снимаем, либо санкции нарастают, и экономика просто рухнет", — отметил собеседник.

По его словам, реальных санкций пока нет, реальные санкции — это эмбарго на нефть. "Это 40% от экономики… Эмбарго будет ножом в спину — 40% экономики возьмут и выкинут. Это будет конец, не знаю, где они еще будут деньги брать", — добавил литератор.

Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил "Главреду", что крах РФ необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку "никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой".