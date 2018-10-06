Доллар и евро одинаково подешевели: назван курс валют от НБУ на понедельник

Нацбанк повысил курс гривны к доллару и евро на девять копеек / forbes.ua

В пятницу, 5 октября, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Американская и европейская валюты подешевели на девять копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на понедельник, 8 октября:

100 долларов — 2808,4816 грн (5 октября — 2817,5055);

100 евро — 3231,4389 грн (3240,6948).

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.