Доллар и евро одинаково подешевели: назван курс валют от НБУ на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3231,4389 грн.
В пятницу, 5 октября, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Американская и европейская валюты подешевели на девять копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны на понедельник, 8 октября:
100 долларов — 2808,4816 грн (5 октября — 2817,5055);
100 евро — 3231,4389 грн (3240,6948).
Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.