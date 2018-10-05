Нацбанк ощутимо укрепил гривну: евро просел

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2817,5055 грн.
В четверг, 4 октября, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Американская валюта подешевела на 15 копеек, а европейская — на 30, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны на 5 октября:
100 долларов — 2817,5055 грн (4 октября — 2832,0055);
100 евро — 3240,6948 грн (3270,4000).
Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.