Нацбанк ощутимо укрепил гривну: евро просел

НБУ укрепил гривну к евро на 30 копеек / Reuters

В четверг, 4 октября, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на 15 копеек, а европейская — на 30, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 5 октября:

100 долларов — 2817,5055 грн (4 октября — 2832,0055);

100 евро — 3240,6948 грн (3270,4000).

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.