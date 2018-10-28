"Налог на президентскую жадность": обозреватель рассказала, как Украину растерзали спекулянты

/ Reuters

Украина вышла на рынки "в худшее время, и ее буквально растерзали спекулянты", заявила экономический обозреватель Юлия Самаева.

Она подчеркнула, что в феврале-марте стоимость привлечения средств на внешних рынках была намного ниже, тем не менее недавно Украина привлекла кредитные средства под 9,75%.

Обозреватель приводит примеры: Аргентина столетние бонды под 7,1% размещала, Египет — десятилетние по 6,5%, Гана — одиннадцатилетние по 7,6%, а Турция от внешних инвесторов на пять лет получила средства под 7,5% годовых.

Читайте такжеДорога в ад, или Как кредиты МВФ вгоняют Украину в бедность

"Все, что нам было нужно, чтобы встать с ними в ряд, — позитивный сигнал от миссии МВФ, которая как раз в феврале была в Украине, — отмечает обозреватель. — Мы его не получили. Для президента важнее было не терять темпы наращивания прибыли в преддверии выборов, чем выполнять требования МВФ. Даже тень Антикоррупционного суда тревожила гаранта и его троих друзей. И теперь украинцы будут оплачивать дополнительные проценты по кредитам, которых вообще могло не бать, — налог на президентскую жадность", - подчеркнула Самаева в материале на zn.ua.

Напомним, ранее МВФ дал Украине пару советов, как стать экономически успешной.