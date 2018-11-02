Еще одна страна пригрозила санкциями Украине

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Депутаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) предложили ограничить ввоз в страну товаров из Украины из-за, по их мнению, нечестной борьбы на автомобильном рынке.

Об этом сообщает национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Отмечается, что октябре в Киеве было начато расследование импорта легковых авто из Узбекистана. По мнению украинской стороны, узбекские производители получают субсидии от правительства и импортируют товар на особых условиях, из-за чего украинские производители несут убытки.

"Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", - приводит агентство слова члена законодательной палаты Эркина Халбутаева.

Речь шла об ограничении ввоза, в частности, кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

"При этом находятся страны-импортеры сахара на узбекский рынок, а именно Украина, которые пытаются ввести ограничительные меры в отношении нашего экспорта, несправедливо обвиняя нас в субсидировании отдельных секторов экономики. Так давайте же реально просубсидируем развитие своей сахарной промышленности. Добьемся самодостаточности в данной сфере. Это будет достойный ответ на недружественные, нерыночные действия партнеров по международной торговле", - отметил депутат узбекского парламента Расул Кушербаев.

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.