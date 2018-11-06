"Сроки неясны": Fitch оценило шансы "Нафтогаза" взыскать миллиарды с "Газпрома"

/ УНИАН

Сроки взыскания НАК "Нафтогаз Украины" с российского "Газпрома" штрафа в 2,6 млрд долларов остаются неясными, заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

Там отметили, что в связи с этим не включили предполагаемую выплату в рамках решения Стокгольмского арбитража в прогнозы по еврооблигациям "Нафтогаза".

При этом еврооблигациям "Нафтогаза" в отчете Fitch был присвоен предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-".

Отметим, что накануне главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что исковые требования "Нафтогаз Украины" в рамках нового разбирательства в Стокгольмском арбитраже о пересмотре тарифа на транзит природного газа к российской компании "Газпром" уже превысили 12 млрд долл.

"Возможно, мы выиграем не все, но если не будет зрады в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал Витренко в Facebook.

Напомним, ранее Витренко заявил о том, что "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков Украины из-за строительства "Северного потока-2".