Мельниченко рассказал, как и за какие деньги его пыталось купить окружение Кучмы

Николай Мельниченко / "Радіо Свобода"

Николай Мельниченко, экс-майор Управления госохраны, рассказал о том, как люди из окружения Леонида Кучмы и пытались выкупить у него оригиналы записей, сделанных в начале 2000-х в президентском кабинете.

В интервью порталу "Цензор" бывший офицер рассказал о том,что в 2004-м году Игорь Бакай (тогда глава Государственного управления делами Украины − "Главред") пытался подкупить его ради уничтожения доказательной базы. "Бакай тогда был "управделами" президента Кучмы. То есть Кучма не только совершил преступление. Он пытался еще подкупить свидетеля, чтобы уничтожить доказательную базу", − сказал Мельниченко.

Читайте такжеПосле убийства Щербаня следующими жертвами были Бакай и Волков: свидетельПо его словам, Бакай от лица Кучмы передал ему 2 млн долларов США и обещал передать еще 98 − " если Мельниченко перестанет выступать против него, и если Мельниченко отдаст Кучме оригиналы пленок".

Подытоживая сказанное, Мельниченко утверждает, что факт получения им денег от Бакая был задокументирован прокуратурой. "Эти два миллиона задокументированы, Генеральная прокуратура знает, где они. Я не могу сейчас это все рассказывать", − сказал он.

Напомним, ранее Мельниченко рассказал, как решился записывать разговоры Кучмы.