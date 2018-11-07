"Сидел в шкафу и хотел пристрелить": Мельниченко рассказал, как решился записывать разговоры Кучмы

Николай Мельниченко / Espreso.Tv



Николай Мельниченко, экс-майор Управления госохраны, подробно рассказал, при каких обстоятельствах он принял решение записывать разговоры, ведущиеся в кабинете второго президента Украины Леонида Кучмы.

После прохождения устроенных в Украине курсов по безопасности Мельниченко решил избавиться от слабых мест в системе безопасности президентского. С чем и обратился к своему начальнику, заявил экс-майор в интервью порталу "Цензор".

"Я ему говорю: "Нам нужно ставить кабинет президента на сигнализацию, чтобы никто туда один не заходил, нам нужно поставить видеокамеру и наблюдать, и в кабинете президента тоже нужно поставить видеокамеру и смотреть, что там происходит". Он говорит: "Ты - идиот!". Я ему показываю, что в кабинете есть уязвимые места, одно из них - шкаф. Там внизу такая тумба на колесах, которая уезжает. Туда можно залезть. Человек спокойно скрывается в шкафу. А дальше - делай, что хочешь. Зашел с глушаком, Кучму пристрелил, а через другую дверь вышел. Начальник мне говорит: "Это невозможно". И в одно утро я залез в этот шкаф. А вылезти не успел - Кучма зашел. Я там полдня простоял. Я все слышал", − сказал Мельниченко.

По его словам, он был шокирован и разъярен разговорами президента Кучмы и его ближайшего окружения. "Я тогда дал очень подробные показания в Генеральной прокуратуре, как это было, что я услышал, что я увидел. Я был наивным солдафоном, который мечтал о том, что в Украине будет преодолена коррупция, и именно Кучма преодолеет коррупцию. А ты стоишь в этом шкафу и видишь, что твой президент - это руководитель организованной преступной группировки. Тебя бесит так, что ты готов сделать все, чтобы убрать это. Я хотел прямо его пристрелить там. Но я выбрал другой путь – задокументировать", − подытожил Мельниченко.

Напомним, в ноябре 2000-го Николай Мельниченко передал аудиозаписи, сделанные им в кабинете Кучмы, нардепу Александру Морозу. Тот сделал их достоянием общественности. На записях голос, крайне похожий на голос тогдашнего президента Украины, обсуждает "окончательное решение вопроса" с оппозиционным журналистом Георгием Гонгадзе. Через полтора месяца безголовое тело того было обнаружено в Таращанском лесу.