Украине грозит исключение из Энергетического сообщества ЕС – "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" дали тревожный прогноз / УНИАН

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о том, что Украина рискует быть исключенной из Европейского энергетического сообщества.

Таким образом он прокомментировал письмо главы секретариата ЕЭС Янеза Копача, в котором европейский чиновник подверг критике постановление правительства Украины, согласно которому действие специальных обязательств "Нафтогаза" по продаже газа населению будет продлено до мая 2020 года.

Витренко подчеркнул, что итогом разбирательства может стать лишение Украины права участия в европейском энергетическом объединенеии.

"Это грозит исключением из энергосообщества, потерей международной финансовой помощи и так далее", - написал он в комментариях к своему сообщению на странице в Facebook, отвечая на один из вопросов.

/ Фейсбук Ю.Витренко

При этом Витренко также опубликовал копию письма Копача на имя премьер-министра В.Гройсмана.

"Предварительный анализ, проведенный секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, и создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний", - говорится в документе.

Копач резюмирует, что в случае вступления в силу решения правительства Украины, ЕЭС может начать против Украины разбирательство в рамках процедуры несоблюдения правил.

/ Фейсбук Ю.Витренко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с выигрышем в Стокгольмском арбитраже спора у "Газпрома" "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 млрд грн (0,6 млрд долларов).