"Нафтогаз" обвинили в неуплате 16,3 млрд гривен по выигрышу в Стокгольмском арбитраже

ГФС требует от "Нафтогаза" уплаты 16,3 млрд грн / УНИАН

В связи с выигрышем в Стокгольмском арбитраже спора у "Газпрома" "Нафтогаз Украины" получил налоговое уведомление о занижении налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость на 16,3 млрд грн (0,6 млрд долларов).

Как сказано в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, "Нафтогаз" возразил против вывода налоговой проверки, и подчеркнул, что до последнего времени не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании.

Кроме того, в "Нафтогазе" подчеркнули, что Стокгольмский арбитраж присудил ему 4,63 млрд долларов, из которых 3,87 млрд долларов – компенсация потерь и убытков, а 0,76 млрд долларов – проценты.

Читайте такжеВ Англии суд отменил арест активов "Газпрома" по делу Стокгольмского арбитражаВ компании пояснили, что до 2016 года услугу по транзиту не облагались НДС, поэтому компания оплатила 4,75 млрд грн этого налога только за компенсацию за 2016-2017 годы, или за 0,9 млрд долларов из присужденных 3,87 млрд долларов. Однако ГФС сочла всю сумму компенсации платой за услуги, на которую следует начислить НДС в 2018 году, сообщает "Интерфакс-Украина".

В документе также сообщается о налоговых претензиях и к "дочке" НАК – "Укртрансгазу": около 2,34 млрд грн по обязательствам по НДС и налогу на прибыль и около 1,57 млрд грн за неправильно рассчитанные убытки, при этом "Укртрансгаз" оспорил эти налоговые выводы в суде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАК "Нафтогаз Украины" подал иск к Кабмину с требованием возместить убытки в размере 6,6 млрд гривен.