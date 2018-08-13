За принудительное взыскание долгов с «Газпрома» «Нафтогаз» выложит €10 млн

Нафтогаз заплатит €10 млн за принудительное взыскание долгов с Газпрома. / УНИАН

«Нафтогаз Украины» подписал новый договор с юридической фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии, которая осуществляет сопровождение арбитражного спора с «Газпромом» в Стокгольме.

В целом, украинская НАК выплатит норвежцам €18 млн (порядка 562 млн грн по нынешнему курсу), свидетельствуют данные в системе ProZorro, пишет Интерфакс-Украина.

Распределение данных средств выглядит следующим образом:

€8 млн (почти 250 млн грн) – это оплата за услуги в рамках арбитражных производств,

остальные €10 млн (около 312 млн грн) – плата юристам по принудительному исполнению решений, принятых арбитражем.

Wikborg Rein Advokatfirma, согласно новому контракту, будет осуществлять юрсопровождение трех апелляционных производств и новых арбитражных производств, которые инициировали «Газпром» и «Нафтогаз» (по пересмотру ставки платы за транзит).

Норвежские юристы обеспечивает сопровождение арбитражных производств НАК в Стокгольмском арбитраже, начиная с 2014 года. За это время их гонорар в целом уже превысил €40 млн.

Ранее Reuters сообщало, что из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег. В 2018 году российская компания должна погасить $15,2 миллиарда внешнего долга.

Также сообщалось, что из-за спора с "Нафтогазом" российский "Газпром" заморозил внешние займы. Западные банки с опаской отреагировали на решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, в июле Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража. "Мы уже взыскали более 100 млн грн с Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", – заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.