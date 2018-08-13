За принудительное взыскание долгов с «Газпрома» «Нафтогаз» выложит €10 млн

13 августа 2018, 20:05

Искать активы российского монополиста НАКу помогут норвежские юристы.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз заплатит €10 млн за принудительное взыскание долгов с Газпрома. / УНИАН

«Нафтогаз Украины» подписал новый договор с юридической фирмой Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии, которая осуществляет сопровождение арбитражного спора с «Газпромом» в Стокгольме.

В целом, украинская НАК выплатит норвежцам €18 млн (порядка 562 млн грн по нынешнему курсу), свидетельствуют данные в системе ProZorro, пишет Интерфакс-Украина.

Распределение данных средств выглядит следующим образом:

  • €8 млн (почти 250 млн грн) – это оплата за услуги в рамках арбитражных производств,
  • остальные €10 млн (около 312 млн грн) – плата юристам по принудительному исполнению решений, принятых арбитражем.

Wikborg Rein Advokatfirma, согласно новому контракту, будет осуществлять юрсопровождение трех апелляционных производств и новых арбитражных производств, которые инициировали «Газпром» и «Нафтогаз» (по пересмотру ставки платы за транзит).

Норвежские юристы обеспечивает сопровождение арбитражных производств НАК в Стокгольмском арбитраже, начиная с 2014 года. За это время их гонорар в целом уже превысил €40 млн.

Ранее Reuters сообщало, что из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег. В 2018 году российская компания должна погасить $15,2 миллиарда внешнего долга.

Также сообщалось, что из-за спора с "Нафтогазом" российский "Газпром" заморозил внешние займы. Западные банки с опаской отреагировали на решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, в июле Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража. "Мы уже взыскали более 100 млн грн  с Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", – заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Газпром Нафтогаз Украины Стокгольмский арбитраж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:22
Украина вошла в пятерку лидеров по покупке подержанных авто из Германии – Bloomberg
20:05
За принудительное взыскание долгов с "Газпрома" "Нафтогаз" выложит €10 млн
19:59
Появилось видео испытаний нового украинского танка Видео
19:52
Названы применяемые Россией к политзаключенным виды пыток
19:36
Насилие против демонстрантов неприемлемо, виновники должны быть наказаны - президент Румынии
19:29
"Журналисты — провокаторы и вруны": Лайма Вайкуле прокомментировала скандал вокруг своего заявления о Крыме Видео
19:26
Ющенко поделился методом победы над российской агрессией
18:58
Стало известно, сколько партия Тимошенко заплатила на свою программу "Новый курс"
18:34
Стало известно, когда в Киев прибудет миссия МВФ
18:15
СМИ разузнали, какова вероятность запуска в Украине платежного сервиса PayPal
18:13
"Красивенный гейзер": в Киеве снова прорвало водопровод, на этот раз у центрального ЗАГСа Видео
17:47
Россияне планируют закрыть свой крупный дочерний украинский банк - СМИ
17:45
В Украину перевели в 9 раз больше денег, чем из Украины
17:20
Чешская компартия обвинила Украину в подавлении "Пражской весны" 1968 года Видео
17:17
Ученые рассказали, как и почему стресс чаще убивает мужчин
16:48
Годар, Лоуч и другие. В Европе более сотни деятелей культуры призвали россиян отпустить Сенцова
16:28
Стакан не расплещется: показали видео работы стабилизации орудий украинских бронекатеров Видео
16:19
"Маковейчики", что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018 Видео
15:46
" А почему трусы видно?": Надя Дорофеева возмутила фанатов странным нарядом
15:35
Обвал лиры. Турция способна запустить механизм глобального экономического кризиса — эксперт
15:34
Месть и похищение. На Житомирщине убили 20-летнюю девушку
15:17
Умер легендарный игрок клуба "Что? Где? Когда?"
15:12
Чат із синоптиком Наталкою Діденко
15:11
Поклонская вышла замуж
15:05
"Динамо" - "Славия": анонс ответного матча квалификации Лиги Чемпионов, где смотреть, котировки букмекеров
15:00
Кровавое ДТП с маршруткой на Житомирщине: в полиции назвали самую вероятную причину трагедии Видео
14:59
Ассия Ахат поразила фанатов смелым нарядом
14:48
"Обманывал и "кидал": Саакашвили рассказал, как Порошенко зарабатывал на эротике
14:40
В полиции сказали, кто напал на ломбард в Киеве Видео
14:11
Арестованный бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" вышел на свободу под миллионный залог
14:05
Путин и Меркель обсудят Украину: названа дата
13:56
Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить Видео
13:51
"Невероятная!": Леся Никитюк поразила фанатов стройными ножками
13:46
Ющенко признался в симпатии к Ляшко
13:29
"Какую сп*здили, такую и повесили". В Сети повеселились по поводу украинской вывески в оккупированной Макеевке
13:00
Отказавшегося лечить онкобольного ветерана АТО врача восстановили на работе
12:56
Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве ослабнет жара Видео
12:56
В Москве украинец упал в яму со штырями и проткнул ягодицу
12:47
Почему нет смысла призывать к бойкоту фильма о Василии Стусе мнение
12:32
Лайма Вайкуле Видео
12:29
“Бешеный трафик”. В Сети снова потроллили пустующий Крымский мост, опубликованы фото Фото
12:24
Румынию охватили массовые акции протеста, на улицах тысячи людей Фото Видео
12:02
Медовый спас-2018. Этнограф рассказала, что должно быть в букете для освящения Видео
12:01
"Евровидение-2019" оказалось под угрозой срыва из-за проблем с деньгами
11:56
Стало известно, как украинская авиация будет давать отпор россиянам в Азовском море: опубликовано видео Видео
11:46
"С годами краше и краше": Ольга Сумская покорила Сеть архивным фото с сестрой
11:37
Пограничники задержали троих украинцев с 3 миллионами рублей за пазухой
11:25
"Похожа на сирийские самоделки". Волонтер подверг критике новейшую украинскую гаубицу
11:12
На ТВ рассказали, когда Путина российские спецслужбы заменили двойниками Видео
11:01
На Киевщине произошло масштабное ДТП: погибли три человека
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять