В Европейском банке назвали факторы, угрожающие украинской экономике

Гривневые монеты / УНИАН

Аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утверждают, что экономика Украины возрождается и растет медленными темпами, но начатые властями страны положительные реформы еще и близко не доведены до конца.

Соответствующая информация говорится в ежегодный аналитических записках учреждения, передает издание "Голос Америки".

Кроме того, в ЕБРР особо подчеркивают позитивность, но "умеренность" показателей роста экономической сфер Украины, составившего в минувшем году 2,5%, а в 2018-м, по всей видимости, достигнет 3,5%.

Однако аналитики ЕБРР высказывают опасения по поводу того, что из-за президентских и парламентских выборов 2019-го, условия для нужных Украине реформ значительно ухудшатся, потому рост экономики по прогнозам будет на уровне только 3%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, когда стоит ждать новых траншей от МВФ.