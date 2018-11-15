Опять платить. Над "Газпромом" нависла угроза нового многомиллиардного штрафа

"Газпром". Иллюстративное фото / Reuters

Российскому газовому монополисту, госкорпорации "Газпром", грозит многомиллиардный штраф — из-за провала проекта по оборудованию дома 300 тысяч жителей РФ соответствующими газовыми счетчиками.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на слова генерального директора дочернего подразделения госкомпании "Газпром межрегионгаз" Николая Исакова.

По его данным, госмонополисту может грозить штраф в размере до 30 миллиардов рублей. "Мы говорим о 300 тысячах — это предполагаемая цифра, которая в лучшем случае будет на конец года. Она может даже будет больше. Эти 300 тысяч умножить на 100 тысяч рублей, то представьте себе: сколько это будет", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Газпром" оспорил в арбитраже штраф Украины в 6 млрд долларов.