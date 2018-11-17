Снижение доллара и подорожание евро: назван курс валют от НБУ на понедельник

Нацбанк на девять копеек повысил курс евро / forbes.ua

В пятницу, 16 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны по отношению к евро, но повысил к доллару.

Курс евро был повышен на девять копеек, а курс доллара снизился на две копейки, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на понедельник, 19 ноября:

100 долларов — 2775,4970 грн (16 ноября — 2777,4256);

100 евро — 3149,0789 грн (3139,8796).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.