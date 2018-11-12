Евро "унижен": назван курс валют от НБУ на вторник

НБУ на 21 копейку снизил курс евро / Reuters

В понедельник, 12 ноября, Национальный банк Украины ощутимо повысил официальный курс гривны по отношению к евро.

Курс евро снизился на 21 копейку, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на вторник, 13 ноября:

100 долларов — 2790,3737 грн (12 ноября — 2789,1641);

100 евро — 3143,3560 грн (3164,5856).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.