Нацбанк опустил курс евро ниже психологической отметки

НБУ на пять копеек снизил курс доллара.
В среду, 31 октября, Национальный банк Украины ощутимо повысил официальный курс гривны по отношению к евро.
Курс евро снизился на 20 копеек и оказался ниже психологической отметки в 32 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны на четверг, 1 ноября:
100 долларов — 2811,8832 грн (31 октября — 2816,4437);
100 евро — 3182,4894 грн (3202,8598).
Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.