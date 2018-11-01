Нацбанк опустил курс евро ниже психологической отметки

НБУ на 20 копеек снизил курс евро / Reuters / forbes.ua

В среду, 31 октября, Национальный банк Украины ощутимо повысил официальный курс гривны по отношению к евро.

Курс евро снизился на 20 копеек и оказался ниже психологической отметки в 32 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на четверг, 1 ноября:

100 долларов — 2811,8832 грн (31 октября — 2816,4437);

100 евро — 3182,4894 грн (3202,8598).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.