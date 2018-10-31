Евро приблизился к психологической отметке: назван курс валют от НБУ на последний день октября

НБУ на семь копеек снизил курс евро / Reuters

Во вторник, 30 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара снизился на четыре копейки, а евро — на семь, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на среду, 31 октября:

100 долларов — 2816,4437 грн (30 октября — 2820,2526);

100 евро — 3202,8598 грн (3209,7295).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.