Валюта подешевеет: Нацбанк "уронил" курс евро

НБУ на 28 копеек снизил курс евро / Reuters

В пятницу, 26 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара снизился на семь копеек, а евро — на 28, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на понедельник, 29 октября:

100 долларов — 2826,5984 грн (26 октября — 2833,5582);

100 евро — 3206,7759 грн (3234,7900). Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.