Похороны доллара лучше сразу заканчивать — экс-советник Путина

Похороны доллара как резервной валюты лучше сразу заканчивать, полагает экс-советник Владимира Путина / Reuters

Бывший советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист, сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов считает, что к похоронам доллара как резервной валюты можно не готовиться, лучше их сразу заканчивать.

Нет никаких признаков, которые свидетельствуют о том, что с долларом произойдет что-то катастрофическое, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Федеральный резерв США проводит достаточно разумную денежную политику. Никаких признаков того, чтобы ожидать валютной дестабилизации, нет", — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что в стране темпы инфляции и темпы прироста денежной массы — низкие. "Поэтому оснований для утраты долларом своей роли в качестве главной мировой резервной валюты сейчас нет", — полагает Илларионов.

Ранее экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил "Главреду", что в мире идет ползучая дедолларизация, но до 2030 года гегемонии американской валюты вряд что-либо будет угрожать.