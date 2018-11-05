"Ползучая дедолларизация уже началась": эксперт назвал дату "смерти" доллара

5 ноября 2018, 12:53

В ближайшее время на смену классической банковской системе придет эра финтеха, отметил финансовый аналитик.

заработки, деньги, доллары
Эксперт назвал дату "смерти" доллара / ubr.ua

Привязка мировой экономики к доллару хороша, когда монетарная политика Штатов способствует разделу инвестиционного пирога и с рынками развивающихся стран. Если же доллар работает лишь на экономику самих США, то это влечет за собой целый ряд проблем для стран, чья экономика привязана к американской валюте.

С таким заявлением выступил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

Он напомнил, что "застрельщиками" в атаках на доллар выступают россияне и иранцы, которые давно мечтают о проведении взаимных расчетов либо в национальной валюте, либо в "нейтральной". Иран многие годы агитирует весь "нефтяной мир" отказаться от гегемонии доллара. По мере наращивания пошлинного давления со стороны США к этой группе стран медленно дрейфует Китай.

Читайте такжеДоллар по 60 грн и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризис"Ползучая дедолларизация проявляется, например, и в существенном сокращении вложений ЦБ РФ в казначейские облигации Минфина США: по сравнению с 2010-м годом портфель этих ценных бумаг, принадлежащих России сократился с 176 млрд долларов до 14,9 млрд долларов. Медленно, но уверенно встал на это путь и Китай, который наряду с Японией является крупнейшим держателем американского долга: летом его инвестиции в этом сегменте сократились с 1,178 трлн долларов до 1,171 трлн долларов или на 7,7 млрд долларов", – отметил Кущ.

Тем не менее, на данный момент доминированию доллара ничего не угрожает. Этому способствует:

  • удельный вес американкой экономики в структуре мирового ВВП: на данный момент от 70% до 80% мирового торгового оборота номинируется именно в долларах,
  • капитализация фондового рынка,
  • уровень долларовых расчетов в системе SWIFT: доля доллара в международных банковских расчетах колеблется в пределах 40-45%, в то время как такой же показатель в евро – чуть выше 30%, юаня – 1,5%, рубля – 0,3%;
  • уровень долларовых расчетов на рынке базовых сырьевых товаров, прежде всего нефти, где расчеты также формируются в долларах.

Еще одна основа долларовой стабильности – неизменная и многолетняя практика применения доллара в международном обороте и отсутствие политического влияния на него.

Единственная валюта, которая может подвинуть доллар с Олимпа – это будущая "цифра".

"В ближайшее время на смену классической банковской системе придет эра финтеха (FinTech) – то есть абсолютно новая модель финансовых технологий, которая будет базироваться на создании цифровых услуг… Единственная технология, которая может обеспечить модель финтеха внутренним топливом и "смазкой" – это цифровые криптовалюты, разработанные на основе технологии блокчейн", – прогнозирует эксперт.

Читайте такжеПрощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого"Что касается вопроса, когда это может произойти, то кущ отмечает: "Как показывает опыт трансформации мировых валютных систем, на это уходит от 10 до 15 лет. То есть до 2030 года гегемонии доллара вряд что-либо будет угрожать. Правда, исторический ход времени сейчас заметно ускорился. Ну ладно, пусть будет до 2025-го…"

Напомним, хорошие времена для украинской нацвалюты не продлятся долго, заверил ранее Кущ. "То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал он в эксклюзивном комментарии "Главреду".

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.

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Доллар криптовалюта Алексей Кущ
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