Эксперт объяснил, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу

Украинцев ждет Черная пятница / Vihtorias

В ближайшую субботу, 23 ноября, во всем мире пройдет "черная пятница" – время гигантских скидок и тотальных распродаж.

Это один из немногих дней в году, когда магазины во всем мире значительно снижают цены на свои товары. "чёрная пятница" славится значительными скидками, достигающими 80–90%.

Отметим, что на ожиданиях людей не редко играют недобросовестные магазины и торговые сети. Бывают случаи, когда людям в "черную пятницу" предлагают купить товар по "скидкам", которые на самом деле оказываются вымышленными.

По словам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, 70−80% скидок на украинской "черной пятнице" найти не удастся.

Он признал, что в "черную пятницу" скидка должна быть не меньше 30−40%, при этом в Украине нередко обманывают покупателя: сначала завышают цену, а потом якобы делают скидку.

"Если говорить об украинской "черной пятнице", то я, скорее, назвал бы ее не черной, а немного смуглой. Настоящую "черную пятницу" мы в Украине пока не видели. В первую очередь это связано с тем, что условия ведения бизнеса в нашей стране не позволяют ее проводить. Причиной тому и экономическая ситуация в Украине, и система налогообложения", - подчеркнул Дорошенко.

Он также пояснил, что подобный обман покупателя в Украине не считается правонарушением: "Жаловаться, разумеется, можно, но не факт, что это будет эффективно. Чтобы не стать жертвой обмана, изучайте цены в интересующих вас магазинах заранее. Только так сможете понять, действительно ли тот или иной товар в этот день продают по скидке".

Дорошенко добавил, что традиционно на одежду процент скидок больше, чем на технику, пишут fakty.ua.

"Это связано с тем, что количество компаний, которые производят или завозят технику в нашу страну, сокращается. А цену диктует компания-производитель. Магазин может дать 50% скидку только при условии, что это акция самого производителя", - отметил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американцы в "Черную пятницу" потратили рекордную сумму.