В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах "Газпрома" в Европе

Нафтогаз выиграл суд на получение информации об активах Газпрома / ТСН

Требования НАК "Нафтогаз Украины" на получение информации об активах ПАО "Газпром" в Европе удовлетворил Федеральный суд США в Нью-Йорке.

Как рассказали в Департаменте корпоративных коммуникаций "Нафтогаза", в ближайшие дни в адрес GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York будут направлены повестки по раскрытию информацию об активах "Газпрома" в Европе.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что эта информация необходима для того, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей "Газпрому".

Как отметили в "Нафтогазе", Deutsche Bank Trust Company Americas является американским банком-корреспондентом московского Газпромбанка, в котором "Газпром" имеет счет.

Кроме того, Bank of New York Mellon является банком, который управляет газпромовской программой АДР и, вероятно, владеет информацией о последних операциях "Газпрома" с акциями его голландских дочерних компаний.

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По информации "Нафтогаза", Bank of New York также может иметь информацию о местонахождении акций "Северного потока – 2" и данные о банковских счетах "Газпрома" в Швейцарии, которая необходима "Нафтогазу" для подготовки исков об аресте активов, которые он будет подавать в Швейцарии.

В свою очередь, нефтегазовая консультационная компания DeGolyer & MacNaughton, предоставляющая "Газпрому" услуги по аудиту запасов нефти и газа, была включена в этот перечень, поскольку может владеть информацией о проектах "Газпрома" в сфере добычи нефти и газа, их корпоративной структуре и планах ее изменения, необходимой для подачи иска в Нидерландах, отмечается в сообщении НАК.

При этом Gazprom Marketing & Trading USA Inc. – компания, которой опосредованно владеет "Газпром" и которая может располагать информацией о последних операциях "Газпрома" о передаче акций его голландских дочерних компаний, о банковских счетах "Газпрома" в Швейцарии и местонахождение акций "Северного потока – 2", принадлежащих "Газпрому", поясняет "Нафтогаз".

Иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием раскрытия информации об активах "Газпрома" в Европе "Нафтогаз" подал для обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате "Газпромом" $2,6 млрд.

Иски, в частности, были поданы в отношении GLAS Americas LLC - финансовой компании, которая, вероятно, владеет информацией о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей "Газпрому".

Использовать эту информацию НАК также планирует для подготовки исков в Нидерландах и Швейцарии.

"США - самая важная юрисдикция. Она требует наибольших затрат времени, но может иметь самые действенные последствия", – подчеркнул глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, в феврале 2018 года "Газпром" проиграл суд "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".