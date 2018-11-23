Нафтогаз взыскал крупную сумму с Газпрома

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

НАК Нафтогаз Украины взыскал $3,8 млн переплаты с Газпрома за транзит газа в октябре 2018 года в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщила пресс-служба украинской компании, Газпрому направлено заявление о зачислении переплат на указанную сумму в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля.

В конце октября коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил о взыскании $18 млн с Газпрома в качестве.

"В дополнение к $2,1 млрд, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с Газпрома в виде газа, мы также уже взыскали с Газпрома $18 млн денежными средствами", - написал Витренко в Facebook.

Таким образом с учетом августа-сентября общая сумма взысканий превысила $22 млн.

Ранее сообщалось, что Газпром выбрал окончательный маршрут поставки газа по Турецкому потоку. Он пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Поставки газа в Болгарию и Сербию планируется начать в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году. Отмечается, что это позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.