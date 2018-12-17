"Хищное разграбление": экс-министр рассказал о тотальном кризисе инфраструктуры в Украине

Украина переживает тотальный кризис инфраструктуры, советское наследие в стране было хищно разграблено, сообщил экс-министр / 112.ua

Бывший министр экономики, заслуженный экономист Виктор Суслов считает, что Украина переживает тотальный кризис инфраструктуры, изношены основные фонды в производственной сфере.

В нашей стране было хищным образом разграблено советское наследие, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, "люди, получившие даром в свои руки этот огромный потенциал, оказались неспособны его сохранить и поддерживать".

"Они слишком стремились к личной наживе, личному обогащению и удовлетворению личных потребностей. Грубо говоря, они "съели" амортизацию основных фондов", — отметил собеседник.

"Разрушенные дороги, энергетика с уровнем износа основных фондов в 90% и больше, неизбежность остановки в ближайшие в 4-5 лет большей части блоков наших АЭС (атомных электростанций — Ред.), кризис коммунальной инфраструктуры — все это результат хищнического разграбления советского наследия", — подчеркнул экс-министр.

Суслов полагает, что сегодня Украина не в состоянии за свой счет восстановить прежний потенциал. "Теперь надежды на "дядю с Запада" — вот придет иностранный инвестор, принесет деньги, все нам восстановит", — добавил экономист.

"Возможно, так и будет. Но надо считаться с тем, что этому "дяде", вероятно, придется отдать всю страну: землю, объекты собственности, политическую власть; разрешить завоз дешевых и трудолюбивых иностранных рабочих, возможно, из Китая, Вьетнама или Пакистана. Будет ли существовать после этого сама "незалежна" Украина — большой вопрос", — сказал Суслов.

Ранее сообщалось, что на востоке Украины по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской области в результате конфликта насчитывалось 7 тысяч 627 поврежденных и разрушенных объектов, общая сумма убытков составляла 9 млрд гривен. В то же время в Донецкой области разрушенными и поврежденными считались 7 тысяч 403 объекта, а сумма материальных потерь достигала 4 млрд гривен.