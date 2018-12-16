Экс-министр дал рецепт прекращения конфликта между Украиной и Россией

Конфликт между Украиной и РФ можно урегулировать путем переговоров, полагает экс-министр

Бывший министр экономики, заслуженный экономист Виктор Суслов считает, что конфликт между Украиной и Российской Федерацией должен быть улажен мирным путем — путем переговоров и с выплатой украинскому государству необходимых денежных компенсаций.

РФ готова к переговорам по улаживанию конфликта с Украиной, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

В то же время собеседник подчеркнул, что между Украиной и Россией нет настоящей полномасштабной войны, а то, что происходит — это гибридная война.

"Неслучайно украинская власть настаивает на своем желание предоставлять России услуги по транзиту газа, чего не могло бы быть в условиях настоящей войны, закупает в возрастающих объемах российский уголь, ядерное топливо, нефтепродукты и многие другие товары", — отметил собеседник.

"Одновременно та же самая украинская власть жалуется в ВТО (Всемирная торговая организация — Ред.) и другие международные организации на то, что Россия ограничивает закупки украинских товаров", — добавил экономист.

Суслов полагает, что "эта странная ситуация, скорее всего, сохранится на долгие годы, если только новая украинская власть не выработает политику окончательного решения украино-российского конфликта. И ключ к такому решению общеизвестен — это выполнение обеими сторонами Минских соглашений", — заявил экс-министр.

"Украино-российский конфликт должен быть улажен мирным путем — путем переговоров и с выплатой Украине необходимых денежных компенсаций. Я уверен, что Россия готова к таким переговорам", — сказал он.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Проблема в том, что не демонстрируется готовность вести эти переговоры с украинской стороны. А может быть, просто и некому пока их вести. Как известно, в последнее время президент России (Владимир Путин — Ред.) публично отказался общаться с пока еще действующим президентом Украины (Петром Порошенко — Ред.)", — отметил бывший чиновник.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утверждал что у Владимира Путина и России нет желания "отхватывать" часть востока Украины.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.