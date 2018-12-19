Эксперт сказал, куда Украина направит деньги от МВФ

Украина направит деньги от МВФ в свои золотовалютные резервы, сообщил эксперт / rus.ruvr.ru

Экономический эксперт, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко сообщил, что Украина направит деньги, полученные от Международного валютного фонда, в свои золотовалютные резервы.

Принятая МВФ новая программа поддержки экономической политики Украины stand-by решит вопрос финансовой стабильности нашей страны, рассказал аналитик Обозревателю.

По его словам, "теперь инфляция будет более прогнозируемой, мы вправе рассчитывать на показатель инфляции по результату следующего года не выше 10%".

"Когда мы говорим о сотрудничестве с МВФ, мы имеем в виду, в первую очередь, кредитный ресурс, который страна может получить…", — подчеркнул собеседник.

Напомним, МВФ — ключевой кредитор Украины. Ранее стало известно, что совет директоров Фонда утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики страны stand-by в объеме 3,9 млрд долларов. Первый транш кредита в рамках программы составит 1,4 млрд долларов и должен поступить в Украину до 25 декабря

Справка. В соглашении stand-by, которое страны-члены МВФ подписывают с Фондом, прописаны цели, для реализации которых государствам выделяется stand-by credit.