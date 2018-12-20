"Полный караул": аэропорт Борисполь вводит ограничение на прибытие грузов

Аэропорт Борисполь вводит ограничение на прибытие грузов / kiev.segodnya.ua

С 24 декабря по 4 января международный аэропорт Борисполь вводит ограничение на прибытие грузов на грузовой терминал в связи с большими сезонными объемами авиагрузов.

"Международный аэропорт Борисполь в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели.

"Данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта. Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений", - добавили в Борисполе.

По сообщению главы правления Ассоциации "Холодная логистика Украины" (UCCA) Евгения Голуба, на данный момент в Борисполе множество грузов лежат прямо на снегу.

/ Фейсбук Е.Голуба

"Граждане! У нас полный караул, ахтунг и капут в аэропорту "Борисполь"! На этих несимпатичных фото — экспресс-грузы, которых тут не должно быть никогда! Не должны неделями лежать под снегом документы, диппочта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям, и т. д. Это десятки тысяч отправлений. Все это нуждалось в срочной доставке в Украину", — сообщил он в Facebook.

/ Фейсбук Е.Голуба

Напомним, недавно были приняты изменения в законодательство, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года начинает действовать лимит на покупки в зарубежных интернет-магазинах в Украине.