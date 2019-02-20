$3 млрд: в Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий

В Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий / asn.in.ua

Из украинского бюджета жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в течение четырех минувших лет выплатили пенсий на 80 млрд грн.

"Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это 3 млрд долларов… Единственное, конечно, это не пересылается бандитам на той территории и разделяется – уроки выучены", – цитирует Интерфакс-Украина представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука.

Что касается мирного урегулирования ситуации на Донбассе, то здесь Украина опирается на минские соглашения, которые в том числе подписаны и Россией. Однако российская сторона на торопится выполнять то, на что сама же и подписалась, констатировал представитель Украины в ТКГ.

Читайте такжеПрекращение выплат Донбассу – экономическая несправедливость или правомерный шаг: оценки экспертов"Россия в ближайшее время, как мне видится, возможно, после дополнительных санкций, которые должны вот на днях принять, пойдет на какой-то компромисс на наивысшем уровне. Возможно, если не на уровне президента Путина, то хотя бы помощника Путина Суркова", – высказал свое предположение Марчук.

Как сообщалось, стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий. В частности, лишиться пенсий граждане могут только в том случае, если проживают на неподконтрольной Кабмину территории страны, либо имеют статус внутренне перемещенного лица, но не могут его подтвердить с помощью проверки фактического места проживания на "свободной" территории.

Напомним, дипломат объяснил, как в ООН могут подготовить почву для отправки миротворцев на Донбасс. Миссия ООН могла бы выяснить, сколько миротворцев нужно отправить в Украину, отметил постпред страны при Организации.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Я прошу, возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласовано".

По ее словам, от того, что каждая страна санкции вводит отдельно, ЕС ничего не выигрывает.

Также Меркель сделала заявление по кризису в Украине. Канцлер напомнила, что урегулирование ситуации в юго-востоке Украины осуществляется в рамках Минских договоренностей.

Как сообщалось, Порошенко заявил об отсутствии у него сомнений насчет "азовского пакета" санкций ЕС. Проект документа составляет 124 страницы.

Справка. На востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.