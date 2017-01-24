Нацбанк снова укрепил гривну: доллар подешевел на 10 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2926,8848 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.
Официальный курс гривны на 25 января:
100 долларов — 2723,1902 грн (24 января — 2733,2499);
100 евро — 2926,8848 грн (2928,6773);
10 рублей — 4,5987 грн (4,5934).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.