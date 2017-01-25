У Гройсмана предлагают дважды повышать цены на железнодорожные билеты

В Мининфраструктуры заявили, что в течение 2017 года цены на проезд в поездах планируют повышать дважды. С 1 апреля билеты могут подорожать на 10% в поездах внутреннего сообщения, а с 1 октября — еще на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов "Интерсити+").

Соответствующий проект приказа размещен на сайте Министерства инфраструктуры.

В пояснительной записке говорится, что тарифы на перевозки пассажиров, их багажа и грузобагажа должны повысить в соответствии с основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития на 2017 год, которые утвердил Кабмин. В документе говорится, что на конец декабря индексация тарифов составит 21%.

Стоит отметить, что стоимость билетов на поезда внутреннего сообщения (кроме поездов "Интерсити+") в последний раз повышали более двух лет назад — в октябре 2014-го. В то же время стоимость проезда в вагонах СВ последний раз повышали в 2009 году.

В конце 2016-го "Укрзалізниця" также предлагала повышать в 2017 году стоимость билетов дважды. Однако общее подорожание должно было бы составить 35%.

В Мининфраструктуры тогда сказали, что будут рассматривать этот вопрос только после финансового отчета "Укрзалізниці" за 2016 год. Руководитель предприятия Войцех Балчун отметил, что компания имеет более 300 млн грн прибыли.

Напомним, "Укрзализныцю" вывели из-под подчинения Мининфраструктуры и отдали под прямое подчинение Кабмина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что ведомство обжалует это решение в суде.

фото: veroyatno.com.ua