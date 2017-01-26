Гонтарева сказала, что Украина скоро может получить новый транш МВФ

В этом году наша страна, возможно, получит от Фонда четыре транша кредита, отметила глава НБУ.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что Украина может получить новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в начале февраля.
Об этом она рассказала журналистам, пишет УНИАН.
В то же время чиновница уточнила, что в 2017 году наша страна, возможно, получит от кредитора четыре транша.
"… получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время — в начале февраля", — сказала глава регулятора.
Напомним, в середине сентября 2016 года Украина получила третий транш кредита МВФ. Общий объем финансирования, уже выделенного МВФ стране по программе сотрудничества, принятой в марте 2015-го сроком на четыре года, составляет 7,62 млрд долларов.