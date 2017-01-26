Гонтарева сказала, что Украина скоро может получить новый транш МВФ

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что Украина может получить новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в начале февраля.

Об этом она рассказала журналистам, пишет УНИАН.

В то же время чиновница уточнила, что в 2017 году наша страна, возможно, получит от кредитора четыре транша.

"… получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время — в начале февраля", — сказала глава регулятора.

Напомним, в середине сентября 2016 года Украина получила третий транш кредита МВФ. Общий объем финансирования, уже выделенного МВФ стране по программе сотрудничества, принятой в марте 2015-го сроком на четыре года, составляет 7,62 млрд долларов.