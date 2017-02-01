Россиян хотят штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов

Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за перевозку, хранение и продажу продуктов, которые запрещено ввозить в Россию.

Об этом говорится в поправках ведомства, которые есть в распоряжении УНИАН.

"Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб.; на индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой", — говорится в документе.

Напомним, после того как в России бульдозером раздавили три тушки импортных гусей из Венгрии, это вызвало волну фотожаб на продуктовое эмбарго РФ.

Справка. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года — после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа того же года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, — США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и "на особых условиях" — на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня 2016 года президент РФ подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

22 ноября Путин заявил, что РФ "будет тянуть как можно дольше" с сохранением продовольственного эмбарго.