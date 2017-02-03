Евросоюз даст Украине более 27 миллионов

Евросоюз предоставит Украине 27,2 миллионов евро на программы по миграции и убежища.

Об этом заявил глава представительства ЕС Хюг Мингарелли на презентации соответствующего проекта, сообщила пресс-служба МВД.

"Это самый большой из всех проектов ЕС в сфере миграции, который когда-либо реализовывался в странах Восточного партнерства. Мы предоставим 27,2 миллиона евро в следующие три года для реализации проекта управления миграционными процессами и убежищем в Украине", — рассказал он.

Глава представительства Международной организации миграции в Украине Манфред Профази заявил, что в результате в Украине должен появится миграционный менеджмент, который будет не хуже европейского или американского.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ЕС предоставит дополнительную поддержку Украины. На борьбу с коррупцией — 15 млн евро. Еще 104 млн евро — для реформирования украинского государственного управления. В частности, повышение зарплаты госслужащим.

Напомним, глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, что Украина может получить новый транш кредита от МВФ в начале февраля.