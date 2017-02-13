Джемилев о массированной пропаганде России: тысячи тысяч агентов покупают газеты и партии

Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия тратит деньги на массированную пропаганду.

Об этом он рассказал в интервью Апострофу.

В то же время собеседник подчеркнул, что тысячи тысяч разных агентов покупают газеты, местные маленькие партии, политических деятелей.

"… сейчас Россия все свои остатки нефти и долларов тратит в первую очередь на вооружение, во вторую — на массированную пропаганду", — отметил политик.

По его словам, "тысячи тысяч разных агентов покупают газеты, местные маленькие партии, политических деятелей, в том числе и Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, их можно невооруженным глазом определить".

Ранее западные СМИ писали, что Россия тратит, по меньшей мере, 400 млн долларов в год на информационную войну в США, однако, без лишнего шума, Штаты медленно начинают нагонять страну.