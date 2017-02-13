"Национализация" по-лугански. Кто отдал боевикам ЛНР 3400 вагонов "Укрзалізниці"

13 февраля 2017, 12:20

Убытки Украины составили более 1,5 млрд грн, пишет Дмитрий Снегирев.

Стоимость одного полувагона оценивается в 449 тыс. гривен

Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

4 марта 2016 года и.о.председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Александр Завгородний обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой поддержать сохранение железнодорожного сообщения с предприятиями, расположенными на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

В письме Завгороднего говорилось, что вместо ГП "Донецкая железная дорога" создан одноименный региональный филиал ПАО "Укрзалізниця", который расположен на подконтрольной Украине территории Донбасса в городе Красный Лиман (ныне — Лиман Донецкой области. — Ред.).

В составе филиала предлагалось создать Донецкую и Луганскую дирекции железнодорожных перевозок и включить в их состав расположенные в неконтролируемых районах коммуникации, а также штат сотрудников, необходимый для их работы. Впрочем, в п.3.10 этого письма было только предусмотрено "принятие исчерпывающих мер по завершению процедуры прекращения ГП "Донецкая железная дорога" в соответствии с требованиями украинского законодательства".

Примечательно, что в тот момент, как ПАО "Укрзалізниця" только в 2016 году только смогла предложить создать Луганскую дирекцию железнодорожных перевозок и включить в ее состав расположенные в неконтролируемых районах коммуникации, фискальные органы самопровозглашенной ЛНР уже провели все необходимые процедуры по подчинению Луганской дирекции непосредственно нелегитимному "совету министров ЛНР".

11 марта 2016 первый заместитель председателя "государственного комитета налогов и сборов" И. Яцуненко на заседании "Совета министров ЛНР" отчитался о ходе "национализации" имущества Луганской дирекции железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги.

На временно оккупированных территориях Луганской области сотрудники "госкомитета налогов и сборов" ЛНР обнаружили и зафиксировали в качестве бесхозного имущества 3400 вагонов, принадлежащих Луганской дирекции железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги.

В соответствии с "законом о налоговой системе" от 30.12.2015 № 79-II ЛНР, Луганская дирекция железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги, которая должна входить в состав регионального филиала ОАО "Укрзалізниця", расположенного в Красном Лимане, в течение 60 дней должна обратиться с заявлением и документами на право собственности в "госкомитет налогов и сборов" ЛНР о подтверждении права собственности на имущество и перерегистрации в налоговых органах "республики".

Согласно открытым источникам информации, в октябре 2014 года "Укрзалізниця" за свой счет приобрела 76 новых грузовых вагонов для железных дорог путем размещения заказа на отечественном вагоноремонтном заводе "Укрспецвагон". Примечательно, что в 2014-м предприятие изначально планировало выполнить только различные виды ремонта вагонов, а не строить новые, аргументируя такое решение нехваткой средств.

Средняя рыночная стоимость одного грузового полувагона без НДС составляет около 555,6 тыс. грн. Себестоимость изготовленного на собственном предприятии полувагона оценивается в 449 тыс. грн. В сообщении пресс-службы "Укрзалізниці" сообщалось, что обновление вагонного парка произошло благодаря эффективной финансовой политике нового руководства отрасли.

Об "эффективной финансовой политике" нового руководства свидетельствует тот факт, что только в марте 2016 года после успешной "национализации" боевиками имущества Луганской дирекции железнодорожных перевозок и фактического подчинения местной дирекции "совету министров республики" руководство ОАО "Укрзалізниці" предложило создать Донецкую и Луганскую дирекции железнодорожных перевозок и включить в их состав расположенные в неконтролируемых районах коммуникации, а также штат сотрудников, необходимый для их работы.

По состоянию на середину октября 2014 года, на железных дорогах Украины находилось в эксплуатации 176 тыс. грузовых вагонов. В 2013-м парк грузовых вагонов "Укрзалізниці" пополнили 775 грузовых вагонов, 713 из которых — на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг), "Трансмаш" (Днепропетровск) и "Дизельный завод" (Кривой Рог).

Учитывая тот факт, что стоимость одного полувагона оценивается в 449 тыс. гривен, а ЛНР "национализировала" 3400 вагонов, то сумма убытков "Укрзалізниці" составляет 1 526 600 000 гривен.

Требую по факту фактической передачи движимого имущества в количестве 3400 вагонов, принадлежащего государственному предприятию "Укрзалізниця", в подчинение самопровозглашенной "Луганской дирекции железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги", которая подчиняется правительству террористической организации "ЛНР" и осуществляет свою хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, возбудить против должностных лиц "Укрзалізниці" уголовное производство согласно действующему украинскому законодательству.

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ЛНР Луценко Снегирев Генпрокуратура ГПУ вагоны укрзализниця Красный Лиман Завгородний
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