Махинация с вагонами. Почему Украина ремонтирует подвижной состав боевиков ЛНР

14 февраля 2017, 11:01

В ОРЛО нет собственной ремонтной базы для текущего и капитального ремонта вагонов.

"Укрзалізниця" покупает новые вагоны, а боевик отжимают у нее старые

13 июля 2016 года координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщил, что российские кураторы предложили руководству ДНР и ЛНР обратить особое внимание на обновление подвижного состава ж/д транспорта, имеющегося в их распоряжении. В частности, указано, что ОАО "РЖД", занимающейся доставкой вооружение, топлива и боеприпасов из России в оккупированные районы Донбасса, будет сокращать использование своего подвижного состава с целью "маскировки" помощи РФ террористам. Боевикам предложено использовать для доставки грузов из РФ свой подвижной состав.

11 марта 2016 года "первый заместитель председателя государственного комитета налогов и сборов" И.Яцуненко на заседании "совета министров ЛНР" отчитался о ходе "национализации" имущества Луганской дирекции железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги, во время которой на временно оккупированных территориях Луганской области сотрудниками "государственного комитета налогов и сборов" ЛНР обнаружено и зафиксировано в качестве бесхозного имущества 3400 вагонов, принадлежащих Луганской дирекции железнодорожных перевозок Донецкой железной дороги.

По данным из открытых источников, в течение 2015 года ГП "Донецкая железная дорога" отправлено 69,1 млн тонн грузов. В том числе, с неподконтрольной территории на подконтрольную отгружено 24,8 млн тонн грузов, в частности угля 15,6 млн тонн. За 4 месяца 2016-го отправлено 10,5 млн тонн грузов, в том числе энергетического угля — 4,1 млн тонн.

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Сейчас на территории временно оккупированных районов Луганской области нет собственной ремонтной базы, которую можно было бы использовать для текущего ремонта подвижного состава, ранее принадлежавшего Луганской дирекции железнодорожных перевозок ПАО "Укрзалізниця" и "национализированного" сотрудниками фискальных служб оккупационной власти. Ввиду этого, главарь ЛНР Игорь Плотницкий на заседании "правительства республики" распорядился о замене рабочих вагонов ОАО "Укрзалізниці", которые заходят с территории Украины, на вагоны, которые "национализированы" боевиками и требуют текущего и капитального ремонта.

Фактически, речь идет о том, что на территории Украины за госсредства ведется текущий ремонт вагонов незаконной "Луганской дирекции железнодорожных перевозок", подчиненной "правительству ЛНР". В дальнейшем эти вагоны возвращаются на временно неконтролируемую территорию, где используются боевиками для обслуживания и осуществления собственных перевозок, в том числе по доставке вооружения и военного снаряжения с территории РФ.

Требую проверить эту информацию на момент возможных коррупционных договоренностей между украинской стороной и "Луганской дирекцией железнодорожных перевозок" ЛНР по ремонту на территории Украины за счет государственных средств подвижного состава, который в свое время был "национализирован" боевиками и используется для своих нужд.

В случае подтверждения информации требую возбудить уголовные дела против виновных сотрудников согласно статьям закона действующего украинского законодательства.

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