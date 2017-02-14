Блокада Донбасса. В оккупированном Алчевске остановлен меткомбинат

На оккупированной территории Луганщины, 13 февраля 2017 года, в результате блокады Донбасса остановило работу ПАО "Алчевский металлургический комбинат".

Об этом сообщил источник в руководстве предприятия, пишет РБК-Украина.

"Алчевский металлургический комбинат остановлен, это действительно факт, из-за отсутствия сырья потому, что блокирована железная дорога", — сообщил источник, добавив, что меткомбинат несет огромные убытки. В то же время, по словам источника, сотрудники продолжают выходить на работу, но в основном занимаются ремонтами.

Напомним, главарь ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что из-за блокады захваченной части Донбасса украинской стороной страдают простые люди.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике в связи с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.